Лидеры тюменских первокурсников соберутся на "Форум первых"

Лучшие первокурсники Тюмени встретятся на "Форуме первых", который пройдет 16-17 декабря. Особое внимание участники уделят развитию soft-skills – навыков XXI века: креативному мышлению, коммуникации, работе в команде.

Форум будет проходить в две волны: 16 октября в загородном лагере соберутся первокурсники ссузов города, а 17 декабря - студенты высших учебных заведений.

Участников ждет большая коммуникативная игра от эксперта федерального уровня, мастер-классы, интерактивные зоны и мощный эмоциональный заряд перед зачетной неделей и сессией, пишет "Тюмeнская oбласть сeгодня".

Событие проходит в рамках проекта Skills Lab. В течение двух месяцев модераторы проводили тренинги в учебных группах ссузов: оценивали уровень сплоченности команды, конкурентоспособность, выявляли лидеров и генераторов идей. Все наблюдения были переданы психологам. С 30 ноября эксперты приступили к анализу полученных данных и созданию профиля надпрофессиональных компетенций каждого студента. На сегодня тренинги прошли в 41 группе. По результатам будут определены 150 лидеров, которые получат приглашение на форум.

А студенты вузов еще имеют возможность заявиться самостоятельно. До 14 декабря подать заявку может любой желающий по ссылке: https://www.tmn-id.ru/projects/forum-pervykh/. Среди них будут отобраны 150 самых сильных кандидатов, которые и станут участниками второй волны форума.