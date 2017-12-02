Особые тюменцы встретятся на творческом квартирнике

Тюменские поэты и музыканты, многие из которых – люди с ограниченными возможностями здоровья, встретятся на творческом квартирнике, который пройдет 10 декабря в кафе "Ретро" по ул. Мельникайте, 84.

Организует встречу тюменский областной центр реабилитации инвалидов. Главная цель - поддержка одаренных людей с ограниченными возможностями здоровья, содействие развитию их творческого потенциала, а также помощь в социальной интеграции.

Концертно-музыкальная программа квартирника обещает быть насыщенной: будет звучать только качественная музыка в живом исполнении и оригинальное чтение авторских произведений, сообщили в пресс-службе губернатора.

Темы произведений продолжат темы разговора: о творчестве, личном и возвышенном. Рамок и границ нет, есть возможность спеть, рассказать или поиграть, к примеру, на гитаре, или просто послушать.

Организаторы обещают дружественную и творческую атмосферу, без всяких условностей и правил, а кульминацией вечера станет сюрприз – розыгрыш подарка от Областного центра реабилитации инвалидов.