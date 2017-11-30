В Затюменском парке делают освещение

До конца этого года внутри Затюменского парка и на променадной зоне вдоль улицы Барнаульской смонтируют порядка трехсот опор освещения.

"Мы учли мнение представителей общественных организаций и специалистов, и для наименьшего воздействия на природу было принято решение использовать лампы с наименьшим спектром излучения. Чтобы не мешать природе, освещать лесопарк будем не круглосуточно, а до 23.00. Будет освещена основная асфальтированная дорожка, велодорожка вдоль улицы Барнаульской, четыре лыжные трассы", — отмечает руководитель управы Калининского округа Тюмени Марина Артемьева.

До конца года в парке также оборудуют навигацию. На опорах у пешеходных зон, трасс и развилок появится информация о местоположении лыжных трасс и двух стартов. На четырех входных группах планируется разместить карты, на которых можно посмотреть, что и где расположено, а также почитать правила пользования для посетителей.

В районе лыжной базы университета к середине декабря сделают две совмещенные горки высотой 6,4 и 4,2 метра.

Фото: группа "Тюмень — наш дом" / vk.com