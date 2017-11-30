Тюменские поисковики разберут заявки от родственников участников Великой Отечественной войны

11:30 30 ноября 2017
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Поисковики Тюменской области проведут памятные мероприятия, посвященные Дню неизвестного солдата.

1 декабря с 13:00 до 16:30 в ДТиС "Пионер" (ул. Челюскинцев, 46) Тюменской региональной общественной организацией "Областной поисковый центр" будет организована работа по установлению судеб солдат в общественной приемной по заявкам родственников участников Великой Отечественной войны.

В этот же день в "Пионере" поисковики познакомят школьников и жителей Тюмени с историей памятной даты, а также расскажут о поисковой работе. В рамках мероприятия поисковики организуют работу передвижного музея экспонатов, найденных на местах сражений в ходе поисковых экспедиций.

Теги: солдаты , поисковики , Великая Отечественная война
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