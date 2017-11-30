Во всех тюменских поликлиниках внедряют дистанционный мониторинг пациентов с гипертонией

В 2018 году проект, связанный с дистанционным мониторингом состояния здоровья пациентов с артериальной гипертонией, распространят на все поликлиники Тюмени. Для медучреждений уже закуплен 51 тонометр с GSM-модулем.

"Проведена настройка облачной платформы, медицинские работники и системные администраторы обучены работе с устройствами и программой", — приводят слова директора областного департамента здравоохранения Инны Куликовой в пресс-службе губернатора.

Пилотный проект по удаленному мониторингу пациентов с гипертонией реализуют с ноября 2016 года в тюменской поликлинике № 5. В нем приняли участие 40 участковых терапевтов, четыре кардиолога и более 800 пациентов. После года апробации он получил положительные отзывы от всех участников эксперимента.

В ноябре 2017 года поликлиники взяли на дистанционный мониторинг 95 пациентов с артериальной гипертонией. Восемь тонометров с GSM-модулем находятся в пользовании поликлиники №5. В текущем месяце на дистанционном мониторинге артериального давления только в этом учреждении находились 20 пациентов, из них 12 человек стабилизировали артериальное давление в течение недели, 8 остаются под наблюдением.