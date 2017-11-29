Тюменские врачи выполнили сложную операцию по удалению опухоли мозга у девятимесячного ребенка

Трудную операцию по удалению опухоли ствола головного мозга у ребенка провели в отделении нейрохирургии Областной клинической больницы №2 в Тюмени. Врачи спасли жизнь девятимесячной девочке из Тобольска, которую две недели назад экстренно доставили в клинику вертолетом центра медицины катастроф ОКБ №1.

Состояние ребенка при поступлении было тяжелым. Обследование выявило новообразование в головном мозге. Опухоль располагалась в труднодоступном для скальпеля месте — в стволе и желудочке головного мозга. Как отметил главный нейрохирург региона и заведующий нейрохирургическим отделением ГБУЗ ТО "ОКБ №2" Дмитрий Воробьев, лечение такой патологии очень затруднительно. Опухоль находится достаточно глубоко, рядом с жизненно-важными структурами мозга — центрами регуляции работы сердца и дыхания, движения глаз, мускулатуры лица, глотания, речи, слуха, движения.

Тотальное удаление опухоли тюменские врачи выполняли под микроскопом с применением интраоперационной навигации и нейрофизиологического мониторинга. Благодаря высокому профессионализму нейрохирургов и детских анестезиологов-реаниматологов само вмешательство и послеоперационный период прошли успешно, сообщили в пресс-службе медучреждения. Контрольное обследование головного мозга показало, что опухоль удалена полностью.

Радикальное лечение стало залогом выздоровления ребенка. Девочка с мамой уже отправились домой. Ребенок был выписан без неврологического дефицита: сохранились зрение, слух, речь и эмоциональные реакции, подвижность конечностей.