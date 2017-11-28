В Тюмени пройдет фестиваль хореографических спектаклей "Без слов"

II Всероссийский фестиваль хореографических спектаклей "Без слов" состоится в МТЦ "Космос" 1–4 декабря.
Тюменцев ждут истории, рассказанные при помощи пластики и языка тела в различных направлениях и видах хореографии — от классики до уличного танца. Их представят лучшие танцевальные коллективы со всей России в двух возрастных категориях: от 9 до 16 лет и от 17 до 35 лет.
Желающие смогут посетить лекции и мастер-классы федеральных экспертов, заслуженных хореографов и режиссеров из Санкт-Петербурга, Москвы и Екатеринбурга.
Вход свободный, регистрация по ссылке.
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