В Новый год для пожилых тюменцев устроят праздники на дому

В Тюмени ежегодная благотворительная акция "Новый год для всех!", инициированная Тюменским региональным благотворительным фондом "Старшее поколение" и Областным геронтологическим центром, пройдет в новом формате. На этот раз одиноких бабушек и дедушек ждут не просто подарки, а настоящее новогоднее поздравление от Деда Мороза и Снегурочки с новогодними букетами, воздушными шарами, совместным украшением елок, встречами с друзьями, новогодними посиделками от волонтеров отряда досуга 55+, праздничным чаепитием и развлекательной программой.

Тюменцам предлагают внести и свой вклад в поздравления. Есть несколько способов совершить доброе дело:

— Передать декоративную елочку, новогодние украшения, гирлянды, еловые букеты, воздушные шары или собрать новогодний подарок (кондитерские изделия, продукты длительного хранения, сувениры, косметические наборы, посуда, текстиль, мелкая бытовая техника и т.п.), вручить одинокому пожилому человеку или инвалиду лично со специалистом Областного геронтологического центра или передать через организаторов (пункт приема по адресу: г. Тюмень, ул. Карла Маркса, 123, кабинет №10, отдел по связям с общественностью, пн–пт 08:00-16:30).

— Зачислить благотворительное пожертвование на счет Тюменского регионального благотворительного фонда "Старшее поколение" (Реквизиты: ИНН: 7204195128; КПП: 720301001 Западно-Сибирский банк ОАО Сбербанк России г. Тюмень, р/сч. 40703810767100036764, БИК 047102651, к/сч. 30101810800000000651 ( назначение платежа: целевое благотворительное пожертвование в рамках Акции "новый год для всех!", в графе "Получатель" необходимо указывать полное наименование организации: Тюменский региональный благотворительный фонд "Старшее поколение")).

В декабре в нескольких торговых центрах Тюмени будут оборудованы специальные корзины с символикой акции для сбора подарков, новогодних украшений и красочных открыток, а также будут установлены специальные елки добра, украшенные гирляндами и елочными игрушками с изображениями пожилых людей, где на обратной стороне каждой фотографии пожилые люди оставили свои новогодние пожелания и слова напутствия тюменцам в новом 2018 году.

Все собранные пожертвования будут переданы на приобретение новогодних подарков, а принятые сувениры, сладости и прочие приятные мелочи будут скомплектованы и вручены одиноким пенсионерам и людям с ограниченными возможностями здоровья.

Акция продлится до 15 января 2018 года.

Подробную информацию об условиях проекта можно уточнить по тел. 51-77-05 (отдел по связям с общественностью), на сайте www.togc.ru или в группе "Вконтакте".