Тюменским инвалидам помогают обрести работу

Самозанятость для безработных граждан является огромным резервом для обеспечения себя работой и стабильным доходом. Об этом заявила специалист отдела изучения рынка труда Бибигуль Садуб в рамках круглого стола, который проходил в Тюмени.

"Если говорить об инвалидах, то с начала 2017 года данную услугу получили четыре человека, а всего ею воспользовались 66 безработных граждан", - рассказала Бибигуль Садуб.

Тюменка Любовь Гусенкова всю жизнь работала швеей по специальности. "Имея инвалидность, я сменила много работодателей. То график не подходит, то очень далеко от дома, а сейчас благодаря самозанятости я не только получаю доход от любимого дела, но и сама могу регулировать рабочий процесс", - поделилась она.

Участниками программы могут быть граждане Российской Федерации, признанные в установленном порядке безработными, достигшие 18-ти лет и желающие организовать предпринимательскую деятельность. В рамках программы они могут получить информацию о возможности организовать собственное дело, консультации специалистов, и самое главное – получить финансовую помощь на организацию предпринимательской деятельности, размер которой в настоящее время составляет 117 600 рублей, пишет "Комсомольская правда – Тюмень".