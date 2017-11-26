Тюменская область привлекает иностранных студентов

С начала 2017 года 17 иностранных студентов, получающих профессиональное образование в Тюменской области, получили свидетельства программы по добровольному переселению соотечественников, на рассмотрении находится еще шесть заявлений.

В течение октября и ноября специалисты регионального департамента труда и занятости и Управления по вопросам миграции УМВД России по Тюменской области провели информационные семинары для студентов - иностранных граждан и лиц без гражданства, на которых рассказали о программе "Оказание содействия добровольному переселению в Тюменскую область соотечественников, проживающих за рубежом, на 2013-2020 годы".

В семинарах принимали участие около 300 студентов Тюменского индустриального университета, Тюменского государственного университета и Тюменского государственного медицинского университета, приехавших из Казахстана, Таджикистана, Украины, Киргизии и других государств, в т.ч. из стран дальнего зарубежья. Их познакомили с условиями программы, порядком подачи документов, процедурой рассмотрения заявок.

Как сообщили в пресс-службе департамента труда и занятости населения Тюменской области, за консультацией по вопросу участия в программе можно обращаться по телефонам (3452) 55-62-51, 55-62-48 или по адресу г.Тюмень, ул. Советская, д. 61 , каб. 101.