Тюменцы принимают участие в благоустройстве города

Общественность и бизнес вносят свой вклад в благоустройство Тюмени. Об этом сообщил руководитель управы Восточного административного округа Александр Сухомяткин.

По его словам, только на территории Восточного округа в 2017 году в рамках субботников высажено 611 деревьев и 20 кустарников. Кроме того, реализована программа "Зеленые уголки", пишет ИА "Тюменская линия".

"Активное участие в посадке деревьев приняли учащиеся школ № 70, № 72, № 65, волонтеры эко-движения "Зеленый хоровод", а также студенты Тюменского колледжа транспортных технологий и сервиса. Силами детских садов №№ 158, 125, 185 на прилегающих территориях высажено 70 деревьев (их них 50 хвойных). На территории скверов Молодежный, Серебряные ключи, на бульваре им. А. Косухина также растут молодые саженцы. При участии управляющих компаний было высажено 282 саженца яблони, рябины, черемухи, березы на территориях, прилегающих к многоквартирным жилым домам", - отметил Александр Сухомяткин.

По мнению главы управы, сами жители прикладывают усилия, талант, любовь к преображению своего дома и прилегающей территории к школе, детскому саду, парку или скверу. Тюменцы выходят, помогают и вместе со специалистами управы обсуждают будущие проекты по благоустройству. При проведении работ учитываются пожелания и детей, и взрослого населения.

Только совместными усилиями можно достичь реальных перемен в облике городских территорий и в отношении к благоустройству большинства граждан Тюмени", - подытожил Александр Сухомяткин.