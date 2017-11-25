Тюменцы готовят новогодние подарки нуждающимся

Тюменский центр "Дзержинец" с 1 по 20 декабря организует сбор новогодних подарков для одиноких пожилых людей, многодетных малообеспеченных семей, инвалидов, а также для питомцев в приютах для животных.

В качестве подарка можно пожертвовать развивающие игры и книги, мягкие игрушки и куклы (для детей); тёплые носочки, шарфики, полотенчики, платочки на голову (для бабушек и дедушек); сухие корма для животных, крупы (гречка, геркулес, пшеничная, пшено, макароны), а также - новогодние украшения, сувениры, подарочные пакеты, поздравительные открытки, сообщает портал "Мегатюмeнь".

Принести подарок можно в будние дни с 10:00 до 18:00 по адресу: ул. Ватутина 6 (МАУ ДО "ЦВР "Дзержинец" города Тюмени). Телефон для справок: 68-41-22.