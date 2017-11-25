Трудных подростков в Тюменской области приобщают к спорту

В Тюменской области реализуется региональная программа по профилактике рецидивной преступности и правонарушений несовершеннолетних "Твой выбор", в рамках которой подростков активно привлекают к спорту.

Как сообщили в пресс-службе губернатора, за последние два года в Тюменской области при финансовой поддержке Фонда поддержки детей, находящихся в трудной жизненной ситуации (г. Москва), построены шесть многофункциональных уличных спортивных площадок. У ребят появились возможности заниматься волейболом, баскетболом, мини-футболом.

Уличные тренажеры и полоса препятствий помогают тренировать выносливость и координацию. Площадки оборудованы на базе социально-реабилитационных центров для несовершеннолетних в Ишиме, Тобольске, комплексных центрах соцобслуживания в с. Омутинском, Вагае, Сладково, а также на базе Тюменской воспитательной колонии.

"Спортивные площадки доступны не только ребятам, которые проходят реабилитацию в нашем центре, они открыты и доступны всем желающим. Мы надеемся, что площадки помогут подросткам с пользой проводить свободное время, вести здоровый образ жизни, отвлечься от совершения правонарушений", - подчеркивает Татьяна Левина, директор СРЦН в городе Тобольске.

Спортивные площадки будут активно использоваться для подготовки и сдачи нормативов комплекса ГТО, а также для организации и проведения массовых спортивных мероприятий с участием не только детей, но и членов их семей.