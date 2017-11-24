Стэнфордский форум проходит в Тюмени

Тридцать студентов из ведущих вузов США и России прибыли в Тюмень, чтобы познакомиться с экономическим, промышленным, технологическим и культурным потенциалом региона. В первый день визита участники Стэнфордского российско-американского форума встретились с Владимиром Якушевым и побывали на некоторых тюменских предприятиях.

Тюмень принимает региональный сегмент Стэнфордского российско-американского форума в третий раз. По условиям форума студенты ведущих российских и американских вузов образуют рабочие группы и в течение года работают над исследовательской темой дистанционно и очно. Основная часть очной сессии проходит в Москве, затем студенты приезжают в Тюмень, чтобы изучить региональную составляющую вопроса. Результаты изысканий исследователи представят в апреле на итоговой конференции в Стэнфорде.

Вопросы, которые участники форума адресовали губернатору, касались реализуемых проектов: использование возобновляемых ресурсов на севере Западной Сибири, получение "зеленой энергии", информатизация здравоохранения. После встречи студенты отправились на местные предприятия. Объекты были подобраны по специализации молодых исследователей. Разработчики проектов в области безопасности познакомились с деятельностью тюменской таможни. Группа, занимающаяся развитием технологического сотрудничества, узнала больше о бизнесе и оборудовании в области экстрима. Две группы, изучающие энергетическую геополитику и климат, побывали в Институте криосферы Земли РАН. Группы по кибербезопасности и финансовым технологиям посетили "Сбербанк". Исследователи, занятые изучение проблем в области здравоохранения, познакомились с электронной системой, действующей в тюменских поликлиниках, а студенты, интересующиеся торговлей, побывали в Тюменской торгово-промышленной палате.

Закончился день праздничным ужином в честь дня благодарения. На стол вынесли традиционную индейку, а в конце ужина все обменялись тюменскими открытками с теплыми пожеланиями, рассказали в пресс-службе центра "Моя территория".

Сегодня участники SURF побывают в Тюменском технопарке, кардиоцентре, познакомятся с молодыми предпринимателями и обсудят проблемы ядерной безопасности с политологом из Перми. Также их ждет экскурсия в "УГМК-Сталь" и в аэропорт "Плеханово".