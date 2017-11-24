Первые занятия в рамках проекта "Медиастрана" стартовали в Тюмени

Первый образовательный модуль областного проекта "Медиастрана", посвященный интернет-журналистике, стартовал в Тюмени 24 ноября. В нем принимают участие около 500 школьных юнкоров региона.

Проект реализуется по инициативе тюменского отделения Общероссийского народного фронта и направлен на поддержку медиаобразования, популяризацию и повышение статуса школьных СМИ. Сопредседатель регионального штаба ОНФ по Тюменской области, член правления Союза журналистов Тюменской области Александр Пересторонин поприветствовал юных корреспондентов, рассказал о целях и задачах проекта, а также пожелал школьникам удачи и вдохновил на отличные результаты.

"Среди главных целей проекта – повышение информированности школьного сообщества по различным актуальным вопросам и обучение школьников правильной работе с информацией: фильтрации источников, информационной безопасности. На занятиях учащиеся получат практические навыки, которые позволят им участвовать в создании и развитии школьных медийных ресурсов", – отметил Александр Пересторонин.

По его мнению, умение анализировать информацию и пользоваться современными коммуникационными инструментами в любом случае пригодится детям, независимо от выбора профессии в будущем.

К проекту за короткое время подключилось 65 школ из 19 городов и районов Тюменской области. В рамках первого образовательного модуля участники посетят мастер-классы с практикующими журналистами и блогерами, узнают о том, как брать интервью, создавать спецпроекты для интернет-СМИ, вести блоги и соцсети. После обучения ребята получат домашнее задание, где смогут на практике применить полученные знания. За лучшие работы команды заработают баллы, которые будут добавлены к результату на фестивале школьных СМИ региона. Его проведение запланировано на весну 2018 года, и он станет итоговым мероприятием проекта "Медиастрана".

Организаторами проекта являются департамент образования и науки Тюменской области, Тюменский областной государственный институт развития регионального образования, Общероссийский народный фронт, Тюменский государственный университет. Участие в проекте бесплатное.