Из Тюменской области отправились домой 39 нелегальных мигрантов

С начала ноября судебными приставами Тюменской области выдворено 39 нелегальных мигрантов — граждан Таджикистана, Узбекистана, Армении, Азербайджана и некоторых других стран ближнего зарубежья.

В центре временного содержания иностранных граждан ожидают возвращения на родину три гражданки Нигерии в возрасте от 24 до 30 лет.

"Женщины объясняли, что приехали в Тюмень на заработки, а вот о суровом сибирском климате знали не много. Нелегалки отметили, что "может, оно и к лучшему"", — рассказали в пресс-службе УФССП России по Тюменской области.

В России гостьям из Африки придется задержаться, в отношении них ведется расследование уголовного дела по статье 327 УК РФ. Их миграционные карты оказались поддельными, если вина будет доказана, женщинам грозит уголовный штраф.

Фото: пресс-служба УФССП России по Тюменской области