В Тюменской области за 17 лет больных сахарным диабетом 2-го типа стало больше в 5 раз

В регистре Тюменской области числится 46 тысяч человек, больных сахарным диабетом. Больше половины, порядка 24 тысяч человек, это жители Тюмени. По сахарному диабету 1-го типа включены 1068 диспансерных больных (523 женщины и 545 мужчин). По сахарному диабету 2-го типа зарегистрировано 22938 человек, где женщин – 15732.

В Тюменской области прослеживается общемировая тенденция по росту распространенности сахарного диабета 2-го типа. Количество больных за последние 17 лет увеличилось практически в 5 раз.

Акция "Победим диабет" проходила с 13 ноября по 18 ноября во всей Тюменской области. Ее целью было еще раз напомнить тюменцам о симптомах и факторах риска развития сахарного диабета.

Для этого КДЦ "Эндос", как специализированное учреждение, подготовил несколько типов листовок, в которых подробно рассказано о недуге, как его предотвратить, и, главное, как правильно корректировать привычки, связанные с питанием, физической нагрузкой. Материалы учат распознавать первые "звоночки" и формировать ответственность за свое здоровье.

В ГАУЗ ТО Консультативно-диагностический центр "Эндос" работа шла на двух площадках: 120 человек изъявили желание измерить уровень сахара в крови. Более двухсот пациентов со "стажем" получили консультации узких специалистов: кардиолога, нефролога, офтальмолога, невролога, врача-эндокринолога. 51 пациент получил рекомендации по изменению образа жизни, правильному питанию, коррекции веса от гастроэнтерологов.

В рамках акции "Победим диабет" в консультативно-диагностическом центре "Эндос" проведены три школы по сахарному диабету: "Сахарный диабет и инсулинотерапия", "Образ жизни и сахарный диабет". Полезную информацию прослушали около 40 человек.

Профилактические мероприятия также проводились на уровне амбулаторного звена — в поликлиниках Тюменской области и в Тюменском государственном медицинском университете.

В областном департаменте здравоохранения отмечают, что сегодня в мире сахарным диабетом страдает 371 миллион человек, это 7% от всего населения Земли. В ряде случаев его возникновение определяется образом жизни, факторами которого можно управлять. Так, сахарным диабетом 2-го типа чаще болеют люди, имеющие лишний вес. И, как утверждает статистика, около 50% жителей планеты не контролируют уровень сахара в крови и не подозревают, что у них может быть сахарный диабет. По официальным данным министерства здравоохранения, 17% жителей России имеют этот диагноз. По данным ВОЗ, сахарный диабет увеличивает смертность в 2–3 раза и сокращает продолжительность жизни. Эксперты считают, что если ситуация не изменится, то к 2025 году количество больных сахарным диабетом увеличится в два раза.