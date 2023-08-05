Одежду для людей с диабетом начали выпускать в Тюмени

В Тюмени открылось производство одежды для людей с диабетом. Идейным вдохновителем стала жительница областной столицы Анна Исакова. Больные сахарным диабетом пользуются различными устройствами, которые необходимо закреплять на теле под одеждой, а это значит, проводки и прочие приспособления не должны мешать активной жизни человека.

Анна - сама диабетик с 30-летним стажем и ходит с инсулиновой помпой. – Представьте, что им с собой приходится носить 3-4 прибора, их нужно куда-то класть. Вопрос серьезный, это должно и правильно функционировать, и не быть потерянным. Кроме того, ребенок должен оставаться активным, – говорит Анна.

Конструкция разрабатывалась с учетом тех нюансов, о которых знают только диабетики. На качестве не экономят, для футболок и толстовок выбирают самые достойные материалы, которые дышат, а после стирки не теряют цвет и форму.

Она отметила, что сейчас важно разработать базу, поэтому решили начать со спортивной одежды, это футболки и толстовки основных расцветок. Поскольку это наиболее универсальная одежда и нужна всем, сообщает Тюменская область сегодня.