В Тюмени голосуют за самое популярное издание на "Книге года"

В Тюмени закончился прием заявок на региональный конкурс "Книга года –2017". На него поступило около сотни изданий, выпущенных не только в Тюменской области, Югре и на Ямале. Среди присланных экземпляров есть книги, изданные в Москве, Воронеже, Екатеринбурге, Кургане, Красноярске.

Сейчас экспертная комиссия и жюри конкурса оценивают представленные издания и выбирают победителей по номинациям "Лучшая книга для детей и юношества", "Лучшая научная книга", "Лучшее учебное издание", "Лучшая книга художественной прозы", "Лучшая поэтическая книга". Тюменцам предлагают через голосование определить самую популярную книгу. Голосование проходит на сайте Тюменской областной научной библиотеки.

Чтобы отдать голос за одну или несколько книг, нужно авторизоваться на сайте библиотеки, предварительно зарегистрировавшись, или воспользоваться авторизацией через персональный аккаунт одной из социальных сетей. Проголосовать можно только раз до 29 ноября.

Среди присланных книг на конкурс книг много специализированной литературы — учебной и научной, что объясняется тем, что книгоизданием в регионах в основном заняты университеты и научные центры. Но есть в конкурсном списке и экземпляры, которые могут быть интересны широкой аудитории.

Напомним, что из числа книг, признанных лучшими в основных номинациях, будет выбрана одна, которая удостоится звания "Книга года". Церемония награждения пройдет в декабре.