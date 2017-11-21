Будущие журналисты узнали об условиях поступления в ТюмГУ

В Институте филологии и журналистики Тюменского государственного университета 18 ноября состоялась встреча учеников старших групп детского медиахолдинга "Академия радости" с педагогами факультета журналистики. Заведующая кафедрой журналистики Ольга Петрова рассказала будущим абитуриентам о новой системе индивидуальных образовательных траекторий (ИОТ) и вступительных испытаниях для поступления на факультет журналистики в 2018 году.

Современный журналист должен разбираться не только в журналистике. Ежедневно людям это профессии приходится иметь дело с разными специалистами в самых разных областях. Новая образовательная система, уже действующая в ТюмГУ, позволяет будущему сотруднику массмедиа за годы обучения подтянуть свои знания по разным дисциплинам и заодно понять, в какой области общественной, политической, научной, экономической жизни страны он сможет приложить свои силы особенно результативно. В первом семестре первокурсники получают фундаментальную подготовку из обязательных базовых дисциплин общеобразовательного блока (Core). Во втором семестре – формируют индивидуальную образовательную траекторию, выбирая элективные курсы из нескольких областей знаний: естественные науки и технологии, искусство, математика и информатика, социальная коммуникация, науки об обществе и человеке.

"Со второго курса студенты плотно "садятся" на профильную подготовку, изучают журналистские дисциплины. При этом необходимо определиться с профилем: выбрать один и вести его до конца обучения, либо выбрать набор дисциплин. Можно один год ходить на дисциплину, имеющую отношение к конвергентной журналистике, другой год — на дисциплину по связям с общественностью, в следующем семестре выбрать издательское дело или телевизионную журналистику. Здесь нет ограничений", — рассказала Ольга Петрова.

Без пяти минут абитуриентов на встрече больше всего интересовали, конечно же, условия поступления. Важно понять, чего будут ждать от тебя на творческих испытаниях.

Как и раньше, творческий конкурс в 2018 году будет состоять из двух этапов: письменная творческая работа и собеседование. Письменная часть предполагает осведомленность абитуриента в области печатной журналистики, поскольку в этом испытании предлагается написать сочинение в одном из предложенных жанров. На собеседование абитуриент может представить свое портфолио, в качестве которого рассматриваются материалы разных жанров, блоги, страницы в соцсетях и даже каналы на YouTube. За два часа преподаватели ТюмГУ успели не только рассказать об учебных планах и внедрении новой системы, но и ответить на все интересующие ребят вопросы о поступлении и нюансах профессии.

А вопросов было много. Разных и интересных. Неудивительно: на встречу в университет пришли школьники, которые занимаются журналистикой несколько лет, вопросы задавать они умеют. Многие уже имеют собственные публикации, опыт работы в пресс-центрах, победы на фестивалях детских СМИ. На протяжении всех шести лет работы компания держит планку: сто процентов её выпускников становятся студентами факультетов журналистики. "Академики" учатся в МГУ, СпбГУ, Санкт-Петербургском институте кино и телевидения, РУДН, УрФУ. И, конечно, в Тюм ГУ. Выпускники разных лет тоже стали участниками встречи.

Этот учебный год в "Академии радости" особенно "урожайный": выпускаются пятнадцать одиннадцатиклассников. Часть ребят планирует покорять столичные вузы, а те, кто останется дома, составят очень серьезную конкуренцию всем абитуриентам факультета журналистики ТюмГУ.

Алина Жгунова