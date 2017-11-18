Тюменским инвалидам предложат вакансии

08:22 18 ноября 2017
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infinica.ru

Ярмарка вакансий для людей с ограниченными возможностями здоровья пройдет а тюменском ДК "Железнодорожник" 23 ноября с 10 до 12 часов, пишут "Аргyменты и Фaкты - Тюмeнь".

Ярмарка вакансий - это удобный для соискателей способ поиска работы, так как благодаря им появляется возможность лично пообщаться с несколькими работодателями в одном месте. К тому же ярмарка соберет именно тех работодателей, которые готовы рассматривать данную категорию соискателей. И многие соискатели уже в ходе мероприятия приходят с работодателями к предварительной договоренности о трудоустройстве.

Теги: ярмарка , вакансии , трудоустройство , инвалиды
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