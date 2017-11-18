Тюменский детский сад организует фестиваль национальных костюмов

Фестиваль национальных костюмов "Радуга дружбы", приуроченный ко Дню толерантности, пройдет в тюменском детском саду №133 18 ноября.

На протяжении шести лет в детском саду реализуется проект "Воспитание толерантности", призванный сформировать у детей и взрослых навыки уважительного и доброжелательного отношения к представителям разных культур, национальностей, вероисповеданий и социального статуса, сообщает "Мегатюмeнь".

Традиционно в дошкольном учреждении проходят дни национальных культур, организовываются выставки предметов быта и культуры народов, проживающих на территории Тюменской области. Экспозиции оформляются из личных семейных коллекций педагогов и родителей воспитанников.

"Тема толерантности особенно актуальна в нашем детском саду, - рассказывает Светлана Хабарова, заведующая дошкольным учреждением № 133. – Детский сад уникален по своему составу. Среди наших воспитанников насчитывается более 10 разных национальностей".

В этом году фестиваль национальных костюмов пройдет на базе лицея № 81 (пр. Юганский, 6), начало в 10.00. Участие в мероприятии примут воспитанники детского сада и ученики данного образовательного учреждения.

Концертная программа фестиваля объединит культуры различных национальностей, подарит гостям незабываемый праздник терпимости и понимания, веры и дружбы.