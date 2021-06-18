Александр Моор и Захар Прилепин обсудили вопрос межнациональных отношений в Тюменской области

17:47 18 июня 2021
Мобильная версия страницыВерсия для печатиВерсия для печати

Губернатор Тюменской области Александр Моор провел рабочую встречу с сопредседателем партии "Справедливая Россия - За правду" Захаром Прилепиным.

Как сообщает ОперШтаб, на встрече речь шла о социально-экономическом положении дел в регионе, а также межнациональных и межконфессиональных отношениях жителей области.

Прилепин находится в Тюмени в связи с участием в учредительной конференции общественного объединения "Новая Евразия".

Теги: Александр Моор , межнациональный вопрос
NewsProm.ru

У вас есть уникальная новость? Вы можете сообщить о ней миру через NewsProm.ru

Отправить новость, фото, видео

или отправьте на e-mail: edit@newsprom.ru

Отправить новость:

Все новости

Больше новостей

Выбор редакции

Архив новостей

Июль, 2021