Александр Моор и Захар Прилепин обсудили вопрос межнациональных отношений в Тюменской области

Губернатор Тюменской области Александр Моор провел рабочую встречу с сопредседателем партии "Справедливая Россия - За правду" Захаром Прилепиным.
Как сообщает ОперШтаб, на встрече речь шла о социально-экономическом положении дел в регионе, а также межнациональных и межконфессиональных отношениях жителей области.
Прилепин находится в Тюмени в связи с участием в учредительной конференции общественного объединения "Новая Евразия".
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