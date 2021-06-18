Александр Моор и Захар Прилепин обсудили вопрос межнациональных отношений в Тюменской области

Губернатор Тюменской области Александр Моор провел рабочую встречу с сопредседателем партии "Справедливая Россия - За правду" Захаром Прилепиным.

Как сообщает ОперШтаб, на встрече речь шла о социально-экономическом положении дел в регионе, а также межнациональных и межконфессиональных отношениях жителей области.

Прилепин находится в Тюмени в связи с участием в учредительной конференции общественного объединения "Новая Евразия".