Жители Заводоуковска в выходные знакомились с культурой чувашей и казахов

Областной чувашский праздник "Кер пуянлахе" провели в Заводоуковске 10 декабря, а 11 декабря жители городского округа наслаждались национальными песнями и танцами казахского народа.

Представители Нижнетавдинского и Исетского районов, Заводоуковского и Голышмановского городских округов, Тюмени представили яркие и самобытные концертные номера на чувашском языке, выставочные осенние экспозиции и презентации в конкурсе пивоваров. Посетители смогли познакомиться с удивительным событием этого народа, знаменующим окончание сбора урожая. Организаторами мероприятия выступили Комитет по делам национальностей Тюменской области, Тюменская областная общественная организация "Ассоциация чувашей "Таван" и АУК МО ЗГО "Районный центр культуры и досуга". Украшением мероприятия стала тематическая фотозона "Осеннее богатство".

Воскресный концерт был организован в рамках Дней казахской культуры, приуроченным к 15-летию образования Национально-культурной автономии казахов Тюменской области и 30-летию установления дипломатических отношений России и Казахстана. Концертная программа была посвящена и нашим землякам, находящимся в зоне СВО. Мужество не знает национальных различий. В приятной атмосфере жители и гости городского округа насладились выступлениями взрослых и совсем маленьких артистов, которые своим талантом и мастерством покорили заводоуковских зрителей.