Владимир Ульянов прокомментировал инцидент между участницами поэтического вечера в Тюмени

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Тюменская певица Сюзанна Иванова сообщила на своей странице в "ВКонтакте" о том, что по окончании поэтического вечера услышала в свой адрес от некоей Светланы Холодковской оскорбление, касающееся ее национальности и маленькой дочери, такие инциденты нельзя оставлять без внимания, отметил на своей странице в этой же соцсети депутат Тюменской облдумы Владимир Ульянов.

По словам певицы, на поэтическом вечере 8 июля в ДНК "Строитель" ее маленькая дочь "танцевала и хлопала", а сидевшая рядом с ними на первом ряду "дама (Светлана Холодковская) периодически что-то проговаривала, нервничала, а после решила выразить свое недовольство":

Вечер подошёл к концу, мы пообнимались со Светой Игнатьевой, вручили цветы и пошли на выход из Строителя. По пути столкнулись с этой дамой с первого ряда, которая специально проходя мимо нас очень громко (чтобы, видимо, все слышали) сказала: "Вечер прекрасный, не считая этой чурки с вы...дком", - процитировала слова оппонентки Сюзанна.

Почему в нашей многонациональной стране все ещё существует какая-то национальная нетерпимость и как вообще можно так называть ребенка, возмутилась певица.

Подобные инциденты нельзя оставлять без внимания, подчеркнул заместитель председателя комиссии по этике Тюменской областной думы, член фракции "Единой России" Владимир Ульянов:

За оскорбление личности действующим законодательством предусмотрена как административная, так и уголовная ответственность. ... Совесть - это внутренний голос человека. Если совесть человека спит, то он может совершать необдуманные и беспечные поступки. Очень надеюсь, друзья, что будет как можно меньше таких неприятных инцидентов в нашей с вами жизни.

Многочисленные комментаторы под постом Сюзанны также подчеркнули недопустимость таких высказываний, а некоторые, перейдя по ссылке на станицу оппонентки, обнаружили, что местом работы у нее была указана Тюменская облдума.

Ульянов информацию о работе дамы в думе опроверг: "Что касается информации в соцсетях по поводу места работы Светланы, то она может возомнить себя хоть кем, и написать, что она трудится космонавтом или кем-то еще. Но я как человек (и должностное лицо), очень давно работающий в Тюменской областной думе, могу смело заявить, что на самом деле никакого отношения к региональному парламенту она не имеет и никогда там не работала".