Многонациональная Тюмень встретится на Мосту дружбы

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Фестиваль национальных культур "Мост дружбы" в День России пройдет на Цветном бульваре, для тюменцев и гостей города национально-культурные объединения Тюменской области подготовят культурно-развлекательную программу.

На центральной аллее бульвара развернутся национальные подворья, на которых будут представлены элементы традиционной бытовой культуры народов Тюменской области, продемонстрированы обряды и традиции, блюда национальной кухни.

На площадках будут организованы мастер-классы по традиционным народным промыслам и ремеслам. Жители области смогут насладиться игрой на народных музыкальных инструментах, прикоснуться к искусству народного танца и песни.

Лучшие артисты и национальные творческие коллективы со всех уголков Тюменской области будут выступать на большой сцене бульвара. Всего в концертной программе заявлено более 200 творческих номеров.

Организатором мероприятия выступает координационный совет национальных общественных объединений Тюменской области при поддержке правительства региона, начало в 11:00.