В Заводоуковске пройдет фестиваль творчества для особых людей

17:54 17 ноября 2017
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fishki.net

Отборочный этап фестиваля для людей с ограниченными возможностями здоровья "Творчество для всех" пройдет в Заводоуковске 22 ноября. Победители отборочного этапа примут участие в областном туре фестиваля, который пройдет в Тюмени в декабре, сообщили в пресс-службе губернатора.

Фестиваль призван способствовать выявлению, развитию и реализации творческого потенциала людей с ограниченными возможностями здоровья от 18 лет и старше. 

Сегодня ведется активная подготовка. Участники фестиваля под чутким руководством специалистов учреждений культуры готовятся к выступлениям на сцене. Людям с инвалидностью предоставлена возможность проявить себя в таких номинациях, как "Вокал", "Хореография", "Оригинальный жанр", "Исполнение на музыкальных инструментах", "Художественное чтение". 

Теги: творчество , культура , фестиваль , инвалиды , конкурс
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