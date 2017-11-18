Дед Мороз заедет в Тюмень на два дня

Российский Дед Мороз вместе с командой телеканала "НТВ" посетит Тюмень 20 и 21 ноября.

По словам организаторов, миссия большой предновогодней акции — помочь тем, кому так важна встреча с чудом: детям с особенностями развития и здоровья, ребятам, оставшимся без попечения родителей, а также взрослым, которые продолжают верить в чудеса, несмотря на жизненные трудности.

Тюмень станет десятым городом на путевой карте российского Деда Мороза. Сопровождать его будет телеведущий Александр Олешко. Дед Мороз приготовил подарки для юных тюменцев — сотни конфет-леденцов и всевозможных игрушек, о которых его просили в письмах самые маленькие жители города.

В Тюмени зимний волшебник посетит Областной центр реабилитации инвалидов, молодежный театральный центр "Космос", социально-реабилитационный центр для несовершеннолетних "Семья", дом социальной реабилитации семей и детей "Борки", "Детский город профессий ЮНВИЛЬ" в ТРЦ "Фаворит".

Любой желающий сможет повеселиться с Дедом Морозом 21 ноября в 14.00 на площади возле городской администрации, где пройдет большой и шумный праздник.

Дед Мороз даст старт городской акции "Тюмень! Дарим добро!". Это призыв к жителям города объединиться в желании проявить заботу о людях, которым сегодня тяжело.

Фото: Евгений Птушка / Strana.ru