Первая детская художественная школа Тюмени отметит 50-летие

24 ноября в 18 часов в малом зале Тюменского драмтеатра состоится юбилейный вечер, посвященный 50-летию МАУ ДОД "Детская художественная школа им. А.П. Митинского".

Первая детская художественная школа была открыта в Тюмени в 1967 году. Учебное заведение было создано по приказу министерства культуры РСФСР в честь 50-й годовщины Октябрьской революции, тогда их открывали по всей стране.

С самого основания художественная школа становится базовой, подготавливая учащихся для поступления в средние и высшие художественные заведения страны. Выпускники отдают предпочтение академическим и новаторским школам Тюмени, Екатеринбурга, Нижнего Тагила, Омска, Красноярска, Москвы, Санкт-Петербурга. Среди них немало профессионалов в различных сферах, в том числе художники, дизайнеры, архитекторы, иконописцы, модельеры, журналисты, преподаватели изобразительного искусства.

В 2002 году школе было присвоено имя художника и педагога Александра Павловича Митинского, воспитавшего целую плеяду мастеров искусства в Тюмени. Он стоял у истоков становления и развития детского художественного образования в крае. На протяжении 40 лет, оставаясь верным реалистическим традициям в живописи и графике, художник прививал любовь к искусству юным дарованиям.

К юбилею детская художественная школа организует выставки об истории и современной жизни школы — это проект "По страницам летописи", ретро-выставка детского рисунка, выставки произведений художников-выпускников "Диалог поколений" и работ сегодняшних учеников.

Фотовыставка "По страницам летописи" расскажет тюменцам о жизни детской художественной школы на протяжении 50 лет. В экспозиции представлены редкие архивные фотографии и материалы выпускников и преподавателей разных поколений, ритмичные сцены занятий в мастерских живописи, скульптуры и истории искусств, динамичные цветные фото с мероприятий, конкурсов и выставок последних десятилетий.

Художественная выставка "Диалог поколений" состоит из произведений живописи, графики, керамики современных тюменских художников — выпускников детской художественной школы. Их имена теперь хорошо известны в художественной среде и за пределами Тюмени. Эти выставки в драмтеатре смогут увидеть все, кто побывает там с 24 до 31 ноября. С 1 декабря работы перенесут в залы школы по ул. 50 лет Октября, 39, а 8 декабря там же состоится творческий вечер.

Сегодня на базе школы открыты подготовительное отделение и молодежная студия. Удивительный мир искусства в стенах художественной школы ежегодно постигают более 1000 учащихся.

Фото: группа "Художка № 1 им. Митинского" / vk.com