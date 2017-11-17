Тюменцев призывают пока держаться подальше от льда на водоемах

Водоемы Тюмени начали покрываться льдом. Осенний лед до наступления устойчивых морозов непрочен — безопасным для человека считается лед в пресной воде толщиною не менее 10 сантиметров.

"Несмотря на это, каждый год многие люди, особенно дети и рыбаки, пренебрегают мерами предосторожности и выходят на неокрепший лед, тем самым подвергая свою жизнь смертельной опасности. Департамент безопасности жизнедеятельности администрации города рекомендует всем жителям Тюмени воздержаться от каких-либо занятий и работ, связанных с нахождением на льду рек, озер и прудов", — отмечают в ведомстве.

Тюменцев просят не оставлять детей без присмотра вблизи замерзающих водоемов и не проходить мимо играющих на неокрепшем льду детей.

Если вы стали свидетелем несчастного случая на льду водных объектов, звоните по телефону 112.