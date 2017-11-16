Открытки из Тюменской области разошлись по 38 странам

С начала акции "Добро пожаловать в Тюменскую область" жители региона отправили около 10 тысяч открыток. Их получателями стали не только жители России, но и еще 38 стран, в числе которых Китай, Франция, Испания, Чехия, Эквадор и Португалия.

Акция началась 21 октября. Человек из любой точки земного шара может выиграть бесплатное путешествие в Тюмень на новогодние каникулы, для этого ему нужно до 24 декабря сделать фото с открыткой с изображением туристических мест Тюменской области, отправленной другом, и выложить ее в Instagram под хэштегом #хочувтюмень.

Тюменцам напоминают, что отправить открытку родным и близким можно в ТЦ "Вояж" в выходные дни с 12:00 до 21:00. Бокс для отправки находится около эскалатора на первом этаже.

Акция проводится "Агентством туризма и продвижения Тюменской области". В соцсетях уже начали появляться фотографии открыток, их выкладывают жители Хабаровска, Москвы, Санкт-Петербурга, Перми и других городов.

Фото: Агентство туризма и продвижения Тюменской области