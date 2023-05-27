О видах мошенничества рассказали в тюменской полиции

В этом году в нашем регионе зарегистрировано 1 800 краж и мошенничеств. В прошлом году за этот период времени было зафиксировано 1 500 подобных преступлений.

– Виды мошенничеств можно условно поделить на 3 вида. Первый – звонки от псевдосотрудников банка – составляет примерно треть. Другая треть – интернет-покупки и продажи в Интернете. Третий блок – другие разновидности мошеннических схем. Примерно 10 процентов – звонки с сообщением, что родственник попал в трудную жизненную ситуацию или в ДТП, - рассказывает сотрудник регионального отдела управления уголовного розыска по борьбе с мошенничествами Андрей Снегирев.

Полицейский советует всегда проверить информацию. - Прервите звонок и позвоните по номеру, указанному на банковской карте. Если вам сообщают о ДТП, так же прекратите разговор и свяжитесь с человеком от чьего имени вам только что позвонили, либо с кем-то из родственников.

Совершая онлайн-покупки, пользуйтесь только известными, проверенными сайтами и сервисами. На них всегда есть возможность посмотреть рейтинг продавца, как давно оно зарегистрирован и сколько сделок совершил.

Если стали жертвой мошенников, незамедлительно обращайтесь в органы внутренних дел, - говорит Снегирев.