Около 5 тысяч открыток отправлено Почтой России из Тюмени со Дня города

Фото предоставлено Почтой России

Почта доставит свыше 5 тысяч эксклюзивных открыток из Тюмени в города России и зарубежья, акцию посткроссеров в честь Дня города провели Почта России совместно с администрацией города Тюмени.

На Дне города в Тюмени работал мобильный пункт Почты России. Горожане и участники праздничных мероприятий смогли на стойке Почты подписать и тут же опустить в почтовый ящик открытки с изображениями архитектурных объектов и достопримечательностей Тюмени. Открытки адресованы в разные города России: Пермь, Тобольск, Давлеканово, Сочи, Псков, Урай, Краснодар, Новосибирск, Горняк и др. Более сотни открыток отправлены зарубежным адресатам в Балчик, Барселону, Витебск, Гамбург, Квебек, Озургети, Павлодар и др.

Директор регионального управления Почты России Виктор Валов:

Мы очень рады, что так много гостей воспользовались возможностью бесплатно отправить открытку с видами Тюмени, и что Почта России стала настоящей точкой притяжения для участников городского праздника. Почти 5 000 почтовых сувениров отправились по почте из Тюмени в разные уголки нашей страны и мира.

Аналогичные акции ранее в этом году прошли в Тобольске и Ялуторовске.