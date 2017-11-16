Тюменские управленцы определят "лицо" современного маркетинга

В Русской Школе Управления вновь состоится Клуб русской управленческой грамотности, который представляет собой регулярные деловые собрания в формате круглого стола для выпускников РШУ и не только. Мероприятие состоится 23 ноября в 19.00 в баре-караоке "AVENЮ" (ул.Республики, 143).

В этот раз участники клуба поговорят на тему: "Лицо" современного маркетинга: женское или мужское?", в программе запланировано выступление специального гостя из Москвы, консультанта по управлению маркетингом и продажами, стратегическому менеджменту и лидерству, кандидата экономических наук, преподавателя Русской Школы Управления Михаила Колонтая. Эксперт поделится своим уникальным опытом и мировоззрением, а также предложит ряд эффективных техник для создания успешного и дорогого личного бренда.

Также в рамках мероприятия пройдут "20-минутки" управленческой грамотности от экспертов-практиков: директора "Тюменского брендингового агентства", консультанта по потребительскому брендингу и дистрибуции Софьи Охинько, генерального директора компании "МИР" Владимира Попова, директора дизайн-бюро "Граф"Светланы Зуевой, директора и основателя франчайзинговой сети сервисных центров Юz Павла Катигарова.

"Здесь гости легко и непринужденно знакомятся друг с другом с помощью различных коммуникативных техник. Деловое общение становится не только приятным, но и максимально эффективным. Интеллектуальный нетворкинг в кругу друзей Русской Школы Управления — это полноценное погружение в тему, работа в группах под руководством экспертов, решение самых актуальных задач для бизнеса в режиме реального времени", — анонсирует руководитель филиала Русской Школы Управления в Тюмени Оксана Лукошкова.

Чтобы попасть на мероприятие, необходимо предварительно зарегистрироваться по телефону 8 (3452) 422-255.