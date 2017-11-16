В Тюменской области пройдут мероприятия в память о погибших в ДТП

В 2017 году на дорогах региона в дорожных авариях погибли 199 человек (на 31 меньше, чем в прошлом году), 8 из числа погибших — дети до 16 лет.

По сведениям областной ГИБДД, 70 человек погибли из-за выезда на встречную полосу, 67 — из-за превышения водителями скоростного режима и неправильного выбора скорости, 51 — по вине пьяных водителей, 7 пешеходов погибли на пешеходных переходах. Сложной остается ситуация на федеральных автодорогах, особенно в период межсезонья — при гололеде, мокрых трассах, тумане и снегопаде.

В эти дни в Тюменской области пройдут мероприятия в рамках Всемирного дня памяти жертв ДТП. В них примут участие школьники и студенты, волонтеры и общественники, депутаты, руководители муниципальных и поселковых образований, сотрудники ГИБДД, МЧС, медики и священнослужители.

Сегодня в Тюмени в 17.00 памятная акция пройдет на площади у Технопарка, где молодые люди зажгут свечи в память о погибших тюменцах и сделают инсталляцию из красных шаров в виде сердца. Завтра в 13.00 часов гражданская акция "Стояние со свечами" пройдет у Тюменского театра кукол, здесь соберутся студенты и молодежь. ГИБДД приглашает жителей города принять участие в памятных мероприятиях и зажечь свою свечу в память о земляках, погибших в ДТП.

Памятные акции пройдут на федеральных трассах области: под Тюменью на Московском тракте автоинспекторы развернут инсталляцию на асфальте, разместив на "линии пульса" предметы, символизирующие вещи погибших участников движения: детское автокресло, велошлем, бутылку из-под спиртного, приборную доску автомобиля. В Омутинском районе на федеральной автодороге разместят разбитый в ДТП автомобиль, а водителям волонтеры, автоинспекторы и медики расскажут о причинах дорожных трагедий и покажут на карте места концентрации ДТП.