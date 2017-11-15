В тюменских поликлиниках можно будет без записи сделать ЭКГ

Еще одна профилактическая акция "Доктор с Вами" будет посвящена предупреждению сердечно-сосудистых заболеваний. Она состоится в субботу, 18 ноября, с 9 до 15 часов в муниципальных поликлиниках Тюмени.

В этот день в отделениях профилактики медицинских учреждений можно будет пройти экспресс-тест на холестерин, определить уровень сахара в крови, измерить артериальное давление, рассчитать индекс массы тела, а также сделать электрокардиограмму. После консультации врача пациента при необходимости запишут к узким специалистам, а также, например, в "Школу по отказу от курения". Все обратившиеся могут поучаствовать в тренинге "Объединяя усилия", когда объединяются действия врача и пациента по предупреждению, лечению болезни и ее осложнений, рассказали в пресс-службе городского департамента здравоохранения.

В акции как и прежде участвуют все муниципальные поликлиники города Тюмени, а также поликлиника ГБУЗ ТО "ОКБ № 2". Пациенты, проживающие в районе обслуживания Тюменской больницы ФГБУЗ ЗСМЦ ФМБА России ("Водников"), могут обратиться в городские поликлиники № 1 и № 8. Для участия в акции не нужна предварительная запись.