Тюменцы вдвое чаще записываются к врачу через интернет, чем традиционным способом

10:30 15 ноября 2017
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Жители Тюменской области почти в 2 раза чаще записываются к врачу при помощи электронных сервисов. Об этом сообщает региональный департамент информатизации. В 2017 году через интернет было произведено более 8 миллионов записей, тогда как традиционным методам отдали предпочтение более 4 миллионов пациентов.

Тюменцам напоминают, что записаться на прием к врачу самостоятельно можно несколькими способами, в частности на портале госуслуг Тюменской области uslugi.admtyumen.ru или в мобильном приложении "Медицина 72".

Теги: интернет , мобильное приложение , медицина , поликлиники , врачи
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