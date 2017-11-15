Тюменцы вдвое чаще записываются к врачу через интернет, чем традиционным способом

Жители Тюменской области почти в 2 раза чаще записываются к врачу при помощи электронных сервисов. Об этом сообщает региональный департамент информатизации. В 2017 году через интернет было произведено более 8 миллионов записей, тогда как традиционным методам отдали предпочтение более 4 миллионов пациентов.
Тюменцам напоминают, что записаться на прием к врачу самостоятельно можно несколькими способами, в частности на портале госуслуг Тюменской области uslugi.admtyumen.ru или в мобильном приложении "Медицина 72".
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