ТюмГУ приглашает преподавателей на конкурс

Институт социально-гуманитарных наук Тюменского госуниверситета объявил конкурс по разработке дисциплин в образовательные программы, реализуемые по индивидуальным траекториям. Принять участие могут преподаватели ТюмГУ, а также представители иных организаций и учреждений.

Как сообщили в управлении стратегических коммуникаций ТюмГУ, трудоемкость элективных дисциплин составляет 4 зачетных единицы. Дополнительный блок дисциплин (Minor) состоит из 5 МУП (5 курсовых сборок) суммарным объемом 20 зачетных единиц.

Эксперты выберут элективные занятия (Electives) и дисциплины дополнительного блока (Minor). Отобранные предметы появятся в расписании студентов со следующего учебного года. Подробнее о конкурсе можно узнать на официальном сайте ТюмГУ.