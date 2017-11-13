В районах Тюменской области сети подготовили к использованию номера "112"

На территории Тюменской области "Ростелеком" модернизировал около сотни координатных АТС в рамках подготовки инфраструктуры сетей связи к использованию единого номера "112".

Система-112 предназначена для обеспечения оказания экстренной помощи населению. Номер "112" является единым номером вызова служб экстренного реагирования: пожарной охраны, реагирования в чрезвычайных ситуациях, полиции, скорой медицинской помощи, аварийной службы газовой сети, центра "Антитеррор". Единый номер доступен бесплатно как с фиксированных, так и мобильных телефонов, в том числе и с общественных телефонов-автоматов. Он не заменяет существующие номера служб экстренного реагирования, граждане также могут звонить по номерам 01, 02, 03, 04 со стационарных телефонов или 101, 102, 103, 104 с мобильных.

Связисты поработали с координатными станциями в пятнадцати муниципальных районах — Армизонском, Аромашевском, Бердюжском, Вагайском, Викуловском, Голышмановском, Заводоуковском, Исетском, Ишимском, Сладковском, Сорокинском, Тобольском, Упоровском, Ялуторовском и Ярковском.

Как уточнили в пресс-службе филиала "Ростелекома" в Тюменской и Курганской областях, в сорока двух сельских населенных пунктах модернизация координатной станции была проведена с заменой нумерации.