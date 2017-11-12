Тюмень присоединится к Всероссийской неделе профориентации

13:24 12 ноября 2017
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www.detstvo.info
| Фото: www.detstvo.info

Тюменцы могут принять участие во Всероссийской неделе профориентации, которая проходит с 10 по 17 ноября. В рамках проекта школьники и учителя познакомятся с перспективными профессиональными направлениями.

Тюменцы смогут пройти онлайн-тестирование и поучаствовать в вебинаре по профессиям будущего. Бесплатный вебинар пройдет 16 ноября в 16:00 по московскому времени. В ходе онлайн-встречи участники смогут задать любой интересующий вопрос и получить ответ. Кроме того, каждый участник акции получит именной электронный сертификат, пишет "Тюменская область сегодня".

Присоединиться к всероссийской акции и записаться на вебинар можно на сайте https://профнеделя.рф.

Всероссийское мероприятие проводит Высшая школа экономики совместно с учебным интернет-порталом "Фоксфорд" в рамках реализации проекта "Атлас новых профессий". "Атлас" - это результат исследований экспертов Агентства стратегических инициатив и Московской школы управления "Сколково", который рассказывает о профессиях, которые будут востребованы в будущем через несколько десятков лет.

Теги: образование , учителя , школа , профориентация , вебинар
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