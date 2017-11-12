Тюменцы считают свой город комфортным

19:23 11 ноября 2017
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fedpress.ru

98% опрошенных тюменцев считают свой город комфортным для жизни, а 63% - удовлетворены работой тюменских коммунальщиков.

В результате исследования потребительской оценки, проведенной Финансовым университетом при правительстве РФ, Тюмень заняла второе место по качеству работы ЖКХ после Набережных Челн. Опрос прошел в 38 крупных городах России, в каждом из которых были опрошены не менее 600 человек, различающихся по социально-демографическому положению.

У жителей интересовались, довольны ли они состоянием своего дома, инфраструктурой города и работой коммунальных служб. Полученные ответы были сведены в единый индекс оценки состояния ЖКХ каждого города.

Самые низкие оценки своим городам дали опрошенные из Владивостока и Махачкалы.

Теги: Тюмень , ЖКХ , опрос
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