Бездомным собакам в Тюмени ставят прививки и ищут хозяев

Пункт временного содержания безнадзорных домашних животных по совету специалистов Управления ветеринарии Тюменской области с начала октября начал применять вакцину, которая формирует у собак иммунитет одновременно к нескольким болезням.

Со дня вакцинирования первых животных прошло уже 14 дней необходимых для иммунизации. Все вакцинированные животные чувствуют себя хорошо, вакцина себя зарекомендовала и будет использоваться в дальнейшем, пишет "Тюмeнская линия".

Каждый желающий найти себе питомца может обратиться по адресу: г. Тюмень, ул. Кедровая, 133. Вся информация о содержащихся в Пункте временного содержания безнадзорных домашних животных МКУ "ЛесПаркХоз" животных размещена на сайте www.gav.tyumen-city.ru.