Воспитанники тюменской школы-интарната валяют игрушки

Волонтеры проведут мастер-класс по валянию игрушек в тюменской школе-интернате "Горизонт" в воскресенье, 12 ноября. Занятия под руководством мастера Юлианы Тиуновой проходят здесь регулярно с лета прошлого года, пишет "Вслyх.ру".

"Основная задача волонтера – научить тому, что умеешь сам. Я люблю валять разные мелочи, игрушки, бусы. Материал – непряденная шерсть, инструмент - специальная иголочка с зазубринками, – рассказала Юлиана. – Валяние — простой процесс, заключающийся в том, что вы часто втыкаете иголку в клубок шерсти. Волокна переплетаются между собой, а вы руками придаете им нужную форму".

Начали ребята с игрушечных мышек. Их, к слову, потом подарили приюту "Мурка и Васька". Юлиана Тиунова отметила, что волонтеры рады всем желающим присоединиться к их команде. Но сначала нужно встретиться с руководителем общественной организации "Тепло души детям-сиротам" и пройти небольшой инструктаж.

Школа-интернат "Горизонт" занимается обучением и воспитанием детей, имеющих ограниченные возможности здоровья. Основной контингент обучающихся - дети-сироты и дети, оставшиеся без попечения родителей, а также дети граждан, постоянно проживающих в Тюмени, территориально относящиеся к школе-интернату "Горизонт".