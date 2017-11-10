Топ мероприятий на выходные в Тюмени: семинар о кофе, органный концерт и латинская вечеринка

На выходных тюменцы могут побывать на разнообразных концертах (от рэпа и рока до христианской музыки), узнать, как выбирать и вкусно готовить кофе, посмотреть выступления лучших городских артистов и лучших борцов страны, отдаться латинскому танцу, собрать собственный Мьёльнир.

Концерт "ОРГАН И ДУДУК. ВОСТОК и ЗАПАД"

На уникальном концерте в католическом храме произойдет встреча двух инструментов – академического органа и народного дудука. К ним присоединится так редко звучащий сольно интересный инструмент симфонического оркестра – фагот, а также виртуозная скрипка. Шедевры европейской музыки (произведения А. Вивальди, Г.Ф Генделя и И.С. Баха) объединятся с армянскими духовными мелодиями.

Когда: 19:00, 10 ноября; 15:00, 11 ноября 2017 г.

Где: Тюменская католическая церковь (ул. Ленина, 7)

Вход за пожертвование 300 рублей

Возрастное ограничение 0+

XXIII открытый Всероссийский турнир по греко-римской борьбе

Тюмень примет XXIII открытый Всероссийский турнир по спортивной борьбе (греко-римской борьбе) на призы чемпиона мира и Европы, серебряного призера Олимпийских игр, заслуженного мастера спорта СССР В.В. Чебоксарова. Подробная программа и расписание: https://vk.com/wall-108606347_27180

Когда: 10 и 11 ноября 2017 г.

Где: Тюмень, СК "Строймаш", МАУ ДО СДЮСШОР "Прибой" (ул. Индустриальная, 49а)

Семинар "За чашкой кофе"

На семинаре вы узнаете, как на вкус влияет "свежесть кофе", обжарка, помол. Здесь же пройдет дегустация. Если вы устали пить кислый, горький, невкусный кофе, тогда этот семинар для вас. Тюменцев научат, как правильно подобрать для себя кофе и на что нужно обратить внимание при его покупке.

Когда: 18:00, 11 ноября 2017 г.

Где: Тюмень, магазин КофеIN (ул. Малыгина, 71)

Стоимость: как чашка кофе - 200 рублей

Возрастное ограничение 15+

Мастер-класс "МОЛОТ ТОРА"

На мастер-классе при помощи паяльника и отвёртки ребята смогут создать не просто молот, а удивительный, мощный, почти магический Мьёльнир - атрибут бога грома и молний. Он украшен гравировкой, оснащен мощным источником света, который включается с помощью кнопки на ручке.

Узнать о других мероприятиях на выходные можно в сообществе Афиша Тюмень | КтоКуда72