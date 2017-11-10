"Дом.ru" обновил мобильное приложение для быстрого поиска Wi-Fi

Телеком-оператор "Дом.ru" обновил мобильное приложение "Дом.ru Wi-Fi" для iOS, предназначенное для быстрого поиска Wi-Fi точек компании. Благодаря расширенному функционалу приложение стало более удобным и информативным.

В новой версии упрощена авторизация пользователей. Если раньше подключение к сети DOM.RU Wi-Fi было необходимо подтверждать в каждой точке, то сейчас достаточно авторизоваться в приложении всего 1 раз, и подключение станет автоматическим в любом месте. "Дом.ru" – один из немногих операторов в России и мире, кто обеспечивает автоподключение в Wi-Fi сети. Еще одно нововведение: теперь сообщить о проблеме можно прямо в приложении, служба техподдержки проверит обращение и решит вопрос.

Пользователь может просмотреть все доступные Wi-Fi точки "Дом.ru" в любом из городов присутствия компании, отсортировать их по типу заведения и удаленности, выбрать ближайшие и построить до них маршрут. Приложение работает в 2 режимах: карты и списка.

Wi-Fi сеть, которую "Дом.ru" развивает с 2011 года, насчитывает более 12 000 точек в таких популярных местах, как кафе, кинотеатры, торговые центры, парки, аэропорты и вокзалы. Это самая крупная сеть беспроводного доступа в интернет в российских регионах. В Москве DOM.RU Wi-Fi работает в пределах Садового кольца, в Санкт-Петербурге – в исторической части города, где находятся Зимний дворец, Петропавловская крепость, Казанский собор, Александринский театр. Каждый месяц более 2 млн уникальных пользователей совершают более 4,8 млн подключений. Клиенты "Дом.ru", авторизовавшись под своим логином и паролем, выходят в сеть на максимально доступной скорости, скорость при гостевом входе - от 3 Мбит/c. Этого достаточно, чтобы комфортно общаться и работать: делиться новостями и фото в социальных сетях и мессенджерах, смотреть видео, слушать музыку, проверять почту.