Тюменцы могут сдать тетрапаки на строительство ледового городка

В Тюмени волонтеры добровольческого объединения "Круговорот" будут принимать вторсырье от горожан в эту субботу, 11 ноября. Активисты просят обратить внимание на несколько изменений. Так, некоторые точки будут работать всего полчаса. Сбор бытовой техники теперь будет постоянным, ее можно сдать в любом месяце. Собранные тетрапаки отправятся не на переработку, а на повторное использования — они нужны для строительства ледового городка.

В точках на ул. Малыгина, 51 (11.30–12.30), в сквере Комсомольском (12.30–13.00), сквере Болгаро-Советской дружбы (13.00–13.30) и на проезде Заречном, 12 у магазина "Монетка" (13.00–14.00) принимаются:

- стекло (баночное, бутылочное, оконное);

- вещи и текстиль в любом состоянии;

- обувь и аксессуары в хорошем состоянии;

- металлолом (цветной и черный, включая сковороды, консервные банки, провода);

- макулатура (офисная бумага, книги, журналы, гофрокартон, бумажные упаковки);

- бытовая техника в любом состоянии;

- тетрапаки (литровые, чистые, не смятые).

В ТРЦ "Фаворит" (11.00–12.00) принимается все то же, что и в остальных четырех точках, а также:

- пластик 1-го типа (PETE). Например: ПЭТ-бутылка (бутылки от напитков);

- пластик 2-го типа (HDPE). Например: ПНД-трубы, ПНД-пленка цветная (шуршащая упаковочная пленка и мешки);

- пластик 3-го типа (PVC). Например: ПВХ-обрезь (панель, уголки, окна, труба, подоконники), ПВХ-натяжные потолки;

- пластик 4-го типа (LDPE). Например: стретч-пленка, пупырчатая пленка, упаковочная пленка и пакеты, канистры, флаконы от бытовой химии, уличная мебель;

- пластик 5-го типа (полипропилен, PP). Например: овощные и фруктовые ящики, трубы, бочки, канистры мешкотара;

- пластик 6-го типа (полистирол, PS). Например: лотки для продуктов, одноразовая посуда, упаковки для яиц;

- пластик 58-го типа (поликарбонад, PC). Например: бутыли для воды 19 литров.

- ABC-пластик: автобамперы, подкрылки.

Не принимаются: PP-пленка (пакеты от круп, макарон, обертки от конфет), PS вспененный (подложки для овощей, пенопласт).