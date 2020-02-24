Тюменцы не получают деньги за сдачу вторсырья волонтерам

Некоторые тюменцы задаются вопросом: почему на станции "Сортировочной" не выплачивают деньги за вторсырье, которое им привозят горожане? Волонтеры добровольческого объединения "Круговорот" рассказали, куда уходят средства, вырученные от переработки отходов.

Как отмечают волонтеры, у современных тюменцев стимулы сдавать вторсырье - нематериальные. Большинство не ждут денежного поощрения, а просто рады возможности отдать отходы. При этом деньги, вырученные от ходового сырья, идут на сдачу сырья неходового и специфического.

Некоторые виды вторсырья действительно стоят денег: это все виды бумаги, ПЭТ-бутылка, пленка и в перспективе белое стекло. Но станция занимается приемом и других отходов. Ходовое продаваемое сырье помогает волонтерам принимать и отправлять переработчикам сложные фракции. Например, чтобы отправить на переработку зубные щетки, нужно набрать партию 100 кг, а затем послать ее транспортной компанией. На транспортные расходы уйдет 3-5 тысяч рублей. А чтобы отправить пенопласт местному переработчику, нужно полностью загрузить "Газель". За наем машины придется отдать 900 рублей, пишет "Вслух.ру".