Тюменский "АминоСиб" увеличил экспорт в два раза

Более 300 млн рублей, по прогнозам, составит выручка АО "АминоСиб" по экспорту глютена и этилового спирта в 2021 году. За прошедшие месяцы предприятие уже заработало на международных контрактах 155 млн рублей. Об этом рассказал директор предприятия Александр Петров.

Поставки за рубеж завод начал в 2019 году, тогда им удалось заработать на экспорте менее 10 млн рублей, в 2020 году - уже более 160 млн рублей. Активно продвигается на иностранный рынок только пшеничная клейковина (глютен) и спирт, лизин с тюменского предприятия поступает только на внутренний рынок России и покрывает 30% от потребности всей федерации в этой аминокислоте. Также здесь производят кормовые добавки, пшеничные отруби и пищевую углекислоту.

Предприятие сотрудничает с Турцией и США, Казахстаном и Беларусью, активно отрабатывает экспорт этилового спирта, ищет контрагентов по глютену. Тюменский экспортный центр помог компании разработать стратегию для работы на внешних рынках.

Напомним, завод по глубокой переработке пшеницы "АминоСиб" входит в агрохолдинг "Юбилейный" и является инвестиционным проектом, реализуемым при поддержке правительства Тюменской области. Строительство началось в 2013 году. Итоговый объем инвестиций в проект составил более 7 млрд рублей, из них 500 млн рублей вложил регион, пишет "Тюменская линия".