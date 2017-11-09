Тюмень примет Всероссийский форум для будущих педагогов

С 10 по 12 ноября в Тюмени пройдет Всероссийский форум будущих педагогов "Крапива". Мероприятие соберет студентов педагогических вузов со всей страны — всего около 150 гостей.
В течение трех дней участники форума обсудят привлекательность педагогических профессий, неформальное обучение будущих педагогов современным психолого-педагогическим технологиям и их вовлечение в общественную деятельность.
В повестке есть вопросы, связанные с решением проблем инклюзивного образования, профессионального стандарта педагога. Организаторы обещают насыщенную программу: образовательные сессии, выступления федеральных и региональных спикеров, практические лаборатории и мастер-классы.
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