Тюмень примет Всероссийский форум для будущих педагогов

С 10 по 12 ноября в Тюмени пройдет Всероссийский форум будущих педагогов "Крапива". Мероприятие соберет студентов педагогических вузов со всей страны — всего около 150 гостей.

В течение трех дней участники форума обсудят привлекательность педагогических профессий, неформальное обучение будущих педагогов современным психолого-педагогическим технологиям и их вовлечение в общественную деятельность.

В повестке есть вопросы, связанные с решением проблем инклюзивного образования, профессионального стандарта педагога. Организаторы обещают насыщенную программу: образовательные сессии, выступления федеральных и региональных спикеров, практические лаборатории и мастер-классы.