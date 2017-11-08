Уху с нефтью представили тюменцы на гастрофестивале в Санкт-Петербурге

Гастрономический фестиваль, посвященный национальным кухням народов России, состоялся в Санкт-Петербурге 4 и 5 ноября. Там делегация Тюменской области представила изыски северной кухни по уникальным рецептам. Среди них были уха с нефтью, каша с тушенкой из оленины и мороженое с чипсами из оленины. Желающие также могли оценить варенье из сосновых шишек и кедровых орешков, иван-чай, тюменские конфеты "Квартет".

Как рассказали в пресс-службе областного департамента инвестиционной политики, заинтересовавшимся нашим краем аниматоры в костюмах нефтяников демонстрировали 3D-метки о нефтедобыче в регионе, рассказывали о горячих источниках и приглашали посетить тур нефтяника "Черное золото Сибири".